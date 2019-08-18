具惠善曝老公想離婚。(圖／翻攝自IG)

南韓女星具惠善因演出韓版《流星花園》的杉菜走紅，2016年和小3歲老公安宰賢結婚，兩人婚後常不避諱放閃，是演藝圈模範夫妻，未料具惠善今(18日)一早，就在IG發文「因倦怠期變心的丈夫想要離婚，而我想要守住家庭」，夫妻倆婚姻疑似決裂，突如其來的消息震驚外界。

具惠善和安宰賢結婚3年，感情幸福甜蜜，兩人常在各種場合放閃，尤其男方對他的滿滿愛意，更是被公認為「老婆傻瓜」，未料這有如偶像劇般的姐弟戀卻生變，今早具惠善就發文透露，「因倦怠期變心的丈夫想要離婚，而我想守護家庭，下周老公那邊會發布消息，但那不是不是事實，我希望一切能變成真實內容。」

過不久她又上傳和安宰賢對話，安宰賢回覆已告知綜藝節目「新西遊記」製作單位，下周會宣布離婚協議，不過具惠善擔心媽媽身體狀況，表示不要下禮拜公布，但安宰賢卻回「已經都討論完了，只剩下書面資料申請，現在見面也沒有意義了，就照預定的去進行吧，我會去跟媽媽見面的，我又不是不打電話給她。」

這讓具惠善相當氣憤，「你的工作比我媽還重要嗎？」要他和媽媽解釋為什麼做不到結婚時承諾的話，「工作有什麼重要的，如果比我媽媽重要的話，我真的無法忍受」，對話中看得出安宰賢離意堅定，似乎不留些許愛意，對比兩人過去恩愛模樣差很大，讓網友相當震驚。

(中時電子報)