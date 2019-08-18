黃捷母被爆大陸賣茶 臉書嘆「阻礙別人政治利益」

桃園議員詹江村日前在臉書踢爆時代力量高雄市議員黃捷的母親在廈門經商一事，黃捷在臉書回擊，強調她從不反對與大陸對等、透明的經貿往來。國民黨草協聯盟發起人李正皓在臉書嗆問，「黃捷，您母親到對岸經商時，是否使用『卡式台胞證』？若是，按照時代力量針對『卡式台胞證』的評論，是完全不符合對等、尊重、透明的原則。」

被踢爆母親在廈門經商，黃捷強調，自己從不反對與大陸進行經貿往來，但前提要對等、尊重、透明。她一直都在提醒政府該做好把關，避免經貿往來風險，例如有資安風險的海康威視，開放陸資炒作房地產等涉及國安敏感的產業。

國民黨草協聯盟發起人李正皓在臉書嗆問，「黃捷，您母親到對岸經商時，是否使用『卡式台胞證』？若是，按照時代力量針對『卡式台胞證』的評論，是完全不符合對等、尊重、透明的原則。」

時代力量曾經於2015年9月22日發布「卡式台胞證上路，馬政府自動降格！」新聞稿。新聞稿內容提及：「中國公安部單方面宣布正式啟用卡式台胞證未來不再發行紙本台胞證。表面上看似簡化入境程序，實際上，中國正在以此方式將台灣港澳化完全不在乎台灣人民的觀感。

習近平政權近年來將該國國民身份證件全面晶片化，搭配實名制購票等規則，在在都意欲更嚴密、全面監控所有人在中國境內移動的痕跡，這不僅是國安危機，更是中國的中國共產黨政權和台灣的中國國民黨政府聯手合演的完美監控，讓台灣人民的一舉一動，都掌握在中國習近平政權的手中。」

李正皓說，顯然，時代力量認為對岸單方面宣布（不尊重）使用卡式台胞證，是降格台灣，讓台灣港澳化（不對等），且監控台灣人（不透明）的行爲。「請問黃捷妳這樣是在護航妳家人，還是打臉時代力量呢？」他說，這不是落井下石，妳用什麼標準要求別人，別人就會用相同標準檢驗妳!

李正皓嗆黃捷，母親是否用卡式台胞證。(李正皓FB)

(中時電子報)