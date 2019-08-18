一名網友貼出一張罰單並在臉書上抱怨，日前騎機車去離家2分鐘路程的地方取東西，回程快到家時，突然被警察攔下來，警察側了酒測、確認沒有其他違規事宜後，開始挑剔起安全帽，最後竟因為「安全帽扣環沒緊貼下顎」而吃上一張罰單，原PO為此直呼倒楣，網友也為他抱不平。

原PO在臉書社團爆料公社上指出，他17日騎機車快到家前，突然被警察攔下，警察一開始就問「有沒有喝酒」，原PO回答「當然沒有」，結果警察質疑他臉怎麼紅紅的，而做了酒測後，原PO酒測值確實為0。

接著，警察開始檢查身分證跟駕照，但因為原PO不過是去家裡附近拿個東西，因此也沒帶任何證件，報了身分證查資料後，也確認了原PO有駕照，並無違規。

原PO這時以為自己可以安然過關，沒想到，警察掃視了他的全身後竟說，「好！那我開你安全帽，你的扣環沒有緊貼下顎，未戴緊」，原PO趕忙向警察求情，「剛剛只是去附近拿東西，路途只有2分鐘」，但對方並不領情更回他，「阿不然你要我開什麼？這是最便宜的了！」

原PO說明自己也知道警察很辛苦，但底下很多網友也覺得傻眼，認為這根本是雞蛋裡挑骨頭，「這樣也要罰是有多缺錢」、「應該業績差到爆，硬要開」。

(中時電子報)