柯文哲受邀出席世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨供佛齋僧大會。（蔡依珍攝）

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平18日都受邀參加桃園祈福法會，但王前天表示無法出席，郭陣營昨也宣布不克出席，僅柯出席，柯一到場面對媒體陣仗即表示：「從旁邊游過去，前方總是有障礙」，並以「定點餵食鯊魚群」描述。

針對郭柯王是不是破局、王金平否認曾找他當副手等問題都不願回答，即快步走進會場。

(中時 )