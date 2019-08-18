郭柯王會破局 柯隻身出席法會這樣說... 08:532019/08/18 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲受邀出席世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨供佛齋僧大會。（蔡依珍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲受邀出席世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨供佛齋僧大會。（蔡依珍攝） 鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平18日都受邀參加桃園祈福法會，但王前天表示無法出席，郭陣營昨也宣布不克出席，僅柯出席，柯一到場面對媒體陣仗即表示：「從旁邊游過去，前方總是有障礙」，並以「定點餵食鯊魚群」描述。 針對郭柯王是不是破局、王金平否認曾找他當副手等問題都不願回答，即快步走進會場。 郭柯王怎麼配？洛杉基掐指一算：凶兆！ (中時 ) #出席 #王金平 #法會 #柯文哲 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 是否與柯合作？郭台銘首度親答：市長說的為準 07:282019/08/14 政治 為復出暖身？郭台銘再提「零到六歲國家養」 11:182019/08/14 政治 5年前挺柯文哲 金美齡：我不會再理他 11:282019/08/14 政治 三方幕僚18日前會先碰面 劉宥彤證實 12:402019/08/14 政治 「蔡董事長到底要你說甚麼？」 柯文哲4天說不清楚 18:112019/08/15 政治 郭柯聯盟 赤裸裸的權力拼裝車 04:102019/08/16 時論廣場 自爆郭台銘曾提郭柯配 柯P：被我婉拒 09:242019/08/16 政治 柯文哲民調崩潰日 她預言在這一天 16:522019/08/16 政治 「副手」唬爛說 王陣營：請柯文哲摸著良心 23:082019/08/16 政治 柯文哲要拿出證據 04:102019/08/17 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜民調告急？資深韓粉反擊了！ - 政治 談到韓國瑜與侯友宜 黃暐瀚哽咽 - 政治 韓國瑜控國家機器監控 自爆坐車或被裝追蹤器 - 政治 小英私菸案 扁重話轟陳菊：辭職下台！ - 政治 要台中人道歉？他2句話酸爆小英 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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