號稱「夢幻十三隊」的世界盃美國男籃，這股退隊潮到底何時才會結束！《Yahoo Sports》資深記者海恩斯18日爆料，國王後衛福克斯明明無傷無痛，卻突然宣布退出美國男籃，理由是他打算專注於下個球季，目標幫助國王闖進季後賽。

面對福克斯如此「瞎」的退出理由，恐怕美國男籃總教練帕波維奇也是無可奈何，畢竟福克斯從陪練隊升到國家隊，還被《ESPN》評估有望搶下先發控衛，卻因肯巴沃克與懷特在昨天熱身賽表現優異，福克斯才會萌生不如離去念頭。

起碼美國男籃18日迎來一個好消息，先前因為小腿傷勢被列傷兵名單的塞爾提克後衛史馬特，確定已經完全恢復，可以回歸美國男籃的訓練行列，只是隨著福克斯的退出，美國男籃剩13人，距離12名國手名單只需再砍1人就夠了。

目前美國男籃陣容包含肯巴沃克、懷特、哈里生巴恩斯、米德頓、透納、庫茲馬、布魯克羅培茲、米契爾、塔圖、史馬特、傑倫布朗、喬哈里斯與普朗里，他們將於24日跟澳洲進行熱身賽，打完之後才會決定世界盃的12名國手名單。

(中時電子報)