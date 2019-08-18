法國巴黎東邊郊區諾瓦西（Noisy-le-Grand）一間餐館16日晚發生一起槍擊慘案，一名男性顧客疑似因為店員做三明治做得太慢，當場將男店員擊斃，兇嫌目前在逃。

綜合法新社、法國《地方報》（The Local）報導，一名男顧客周五晚突然用手槍朝28歲男性店員肩膀開槍，其餘店員見狀後趕緊報警。儘管救難人員立即為店員施以急救，男店員仍回天乏術、當場死亡。

據目擊者描述，這名槍手因為店員製作三明治做得「不夠快」而爆怒。他在開槍後立即逃離現場，目前仍在逃，警方已針對這起案件展開調查。

餐館發生槍擊案驚動了附近鄰居，一名鄰居驚訝反問，「他因為一個三明治被殺？」顯然不可置信。另一名29歲女子表示，這是一間寧靜的餐館，沒有發生過問題，幾個月前才開幕的。

不過其他居民指出，這個社區犯罪率頗高，尤其是毒品交易、公共酒醉情形特別嚴重。

(中時電子報)