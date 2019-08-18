國民黨2020總統提名人、高雄市長韓國瑜昨(17日)在台北召開記者會，公布「國政顧問團」成員名單，其中兩岸組方面，前國安會秘書長蘇起和淡江大學兩岸關係中心主任張五岳等人皆為小組成員。其中蘇為韓研究所指導老師。大合照時，蘇起本來低調躲在最旁邊，韓發現後，趕緊上前將蘇拉到自己身邊，讓蘇笑得十分開心。

韓國瑜的「國政顧問團」17日正式成軍，由前行政院長張善政出任總召集人，前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政委蔡玉玲擔當副召集人，顧問團涉及兩岸、外交、勞工、經濟、青創等20組，成員直逼200人，陣容堅強。外交組召集人是淡大戰研所教授何思因，國防組成員有前國安局駐美特派員田在勱、前國防部副部長陳永康，以及淡大戰研所副教授黃介正。

國民黨總統提名人韓國瑜 將研究所恩師蘇起(前國安會秘書長)拉到離自己較近的位置。(圖/截自中時電子報臉書)

國民黨2020總統提名人韓國瑜(圖中左)。(圖/截自中時電子報臉書)

昨在記者會上，韓國瑜也展現了尊師重道的態度，司儀介紹蘇起和趙建民時，韓都強調兩人都是他的老師，眾人要大合照時，蘇起本來低調躲在最旁邊，韓發現了之後，趕緊上前將蘇拉到自己身邊，這舉動讓恩師蘇起笑得十分開心。

而兩岸小組成員中，召集人為前陸委會副主委趙建民。蘇起、張五岳則為小組成員。趙、蘇都是韓的老師，張則為韓的學長，勢必未來韓在兩岸論述的闡釋上，旱小組配合將默契十足。

(中時電子報)