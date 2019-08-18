川普邀習近平會面 盼「人道方式」解決香港問題

行政院副院長陳其邁昨談及香港當前情勢，他說香港回歸後整個變樣，「一國兩制、50年不變」變諷刺的笑話。他說難免憂心「今日香港是明日的台灣」。對此，前國民黨立委孫大千直批，陳其邁居然拿香港來恐嚇，不覺得侮辱台灣人民的尊嚴和智慧嗎？

陳其邁昨表示，台灣、香港過去在東南亞國家裡相對是民主自由的，但香港回歸後整個變樣，「一國兩制、50年不變」變諷刺的笑話。對香港人來講，如何落實保障香港過去的自由經濟與民主生活方式，對整個民主社群非常重要。他說，難免憂心「今日香港是明日的台灣」，香港引起社會更多關注，更重要是中國大陸能否很理性或迅速回應香港人要求的民主，讓香港人有高度自治、完整民主生活方式與社會制度。

對此，孫大千在臉書諷刺表示，陳其邁是批公文批到腦袋壞掉了嗎？他說陳身為行政院副院長，居然拿香港來恐嚇台灣人民，不覺得侮辱了台灣人民的尊嚴和智慧嗎？

孫大千認為陳其邁應該先回答下面幾個問題，第一，台灣和香港一樣，都是殖民地嗎？第二，台灣的國號叫中華民國，是一個主權獨立的國家，香港是一個國家嗎？第三，台灣有自己的憲法，香港有憲法嗎？第四，台灣擁有自己的國防力量，香港有國防武力嗎？如果答案都是否定的，請問「今日香港」，又怎麼可能變成「明日台灣」呢？

(中時電子報)