俄羅斯反對派社運人士今天在莫斯科舉行接力式一人抗議活動，向當局表達自由選舉的訴求，這個週末並未出現近來在俄國首都街頭上演的一波波大規模遊行。

為了繞過當局所設限制，社運人士以接力方式高舉抗議標語，善用這類示威活動嚴格說來並不需要當局許可的漏洞。

這類「一人抗議」活動在莫斯科市中心多區上演，迥異於先前動輒上萬人上街集會，抗議多名反對派人物一個月前被禁止參與地方選舉。

自當局裁定異議人士不得參與選舉後，莫斯科每週六都有大規模示威，是繼總統蒲亭（Vladimir Putin）2011年卸下總理職、回鍋當總統以來爆發的最大規模示威活動。

警方大力鎮壓示威者，而抗議群眾的怒火也從選舉擴大至生活水準的下滑和停滯不前的經濟。

約3000人因參與示威而被捕；多位知名反對派人物也仍深陷囹圄，包括克林姆林宮頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）。

法新社記者今天在街頭僅看到零星抗議群眾。45歲社運人士里亞畢可娃（Maria Ryabikova）在莫斯科市中心拿著標語，力挺在獄中的抗議人士。

遭禁不得角逐9月8日市議會選舉的反對派參選人羅斯拉柯娃（Elena Roussakova）也矢言持續抗議當局的「非法逮捕」行動。

(中央社)