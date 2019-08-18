「民主貪食蛇」再度復出，熱情的民眾說韓國瑜掃街多久，就要跟著騎多久。(截圖中天)

高雄市長韓國瑜拜廟全台跑透透，3日到桃園更讓「貪食蛇車隊」再現，大批民眾在機車上插上國籍，紅通通的機車海有秩序地跟著韓國瑜車隊一同前進；今（18）日新竹參拜，估計貪食蛇車隊又將集結，這次可能會更長更壯觀！

民眾表示，今天的行程他將從台北到新竹力挺，並且一路跟著韓市長騎下去！可見韓國瑜的魅力無法擋，今天韓國瑜將走透新竹八間廟、11個行程，東西南北跑透透，總計94公里，歷年來最長！預估加入車隊人數會非常踴躍。

韓粉們更在韓國瑜到達新竹的第一站大集合，要一起齊唱《紅花雨》為韓國瑜打氣，面對連日來的抹黑，要給韓市長一股溫暖正面的力量。

這次韓國瑜的拜廟行不僅走遍藍營鐵票倉新竹縣，更直搗由民進黨執政的新竹市，2018年新竹市長林志堅挾著年輕族群的高支持度，以49%的高支持度連任，此舉更顯現出韓國瑜想拉攏年輕選票的決心。

(中時電子報)