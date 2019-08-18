韓國瑜今日新竹參拜 全行程表看這裡 08:552019/08/18 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜今日新竹行程表。(2020韓國瑜總統後援會（總會）) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今(18)日赴新竹參拜，高雄市議員黃紹庭在臉書公布韓國瑜今日行程，歡迎大家一起踴躍前往，一起來「土包子大集結」!韓國瑜今日行程從10點參拜竹北天后宮開始，一直到下午17:00國民黨新竹市黨部結束。 韓國瑜今日新竹參拜 貪食蛇車隊將更長更壯觀！ (中時電子報) #韓國瑜 #2020大選 #行程 #新竹 #天后宮 也許您會感興趣 推薦閱讀 女騎士淹死 韓國瑜：尊重家屬提國賠 10:372019/08/14 政治 無法克服將是難關！黃暐瀚曝這三事必定困擾韓選情 13:572019/08/14 政治 韓國瑜當心！關鍵三問題不解決 恐面臨大危機 09:332019/08/15 政治 遭設局？黃暐瀚提醒韓國瑜：要小心 11:232019/08/15 政治 這節目也沉淪黑韓？媒體人看不下去 09:402019/08/16 政治 韓國瑜的民調下滑危機 04:102019/08/17 時論廣場 扁批這2人險讓他出事！網錯愕：關回去吧 10:092019/08/17 政治 柯P爆韓避不見面：想選總統 人會變得扭曲 17:122019/08/17 政治 韓國瑜探訪 桃源區長謝英雄感動：5年來第1位市長來 00:012019/08/18 政治 行程喬不攏 柯P嗆韓扭曲 04:102019/08/18 政治要聞 政治熱門新聞 顧問團合照 韓國瑜竟做這動作 讓恩師大笑 - 政治 韓國瑜國政顧問陣容堅強？林濁水曝致命傷遭狠酸 - 政治 韓沒被監控？黨政人士驚曝：賴就是這樣被蔡幹掉 - 政治 提告為何漏掉楊秋興？韓國瑜回應了 - 政治 蔡英文做的爛還是要投 同事理由讓網友感慨萬千 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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