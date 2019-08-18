高雄市長韓國瑜今(18)日赴新竹參拜，高雄市議員黃紹庭在臉書公布韓國瑜今日行程，歡迎大家一起踴躍前往，一起來「土包子大集結」!韓國瑜今日行程從10點參拜竹北天后宮開始，一直到下午17:00國民黨新竹市黨部結束。

(中時電子報)