具惠善公開和安宰賢的對話。(圖／翻攝自IG)

「韓版杉菜」具惠善和安宰賢驚爆離婚，她今(18日)在IG公開和安宰賢撕破臉對話，而她也坦言會選擇曝光真相，是因為安宰賢拒絕見面，還有因這件事受到打擊的媽媽。

從具惠善和安宰賢的對話截圖，可以看出男方已通知手上的綜藝節目《新西遊記》要離婚的事，並決定下周一發布，但具惠善考慮媽媽的狀況，希望能延後，認為節目沒有媽媽身體重要，但安宰賢仍心意已決「已經商量好了，只剩下文書的事情，現在見面好像也沒有意義」。

但具惠善認為要見面談，「像說服我結婚時一樣，離婚時也負起責任說服我吧，文書整理並不是什麼難事」，不過安宰賢覺得自己和她的母親都因這件事沒什麼精神，仍堅持不見面用電話告知，並會按照預定方向進行，這讓具惠善氣憤說：「比起我媽媽，工作更重要嗎？哪有這種可惡的道理。」

雖然安宰賢承諾會打電話給具惠善媽媽，但具惠善認為應該親自見面賠罪，「告訴她，你無法對結婚時所說的話負責了」，並強調他如果不留情面進行，她也不會善罷甘休。

具惠善和安宰賢因拍攝《吸血鬼醫生》墜入愛河，2016年結婚，當時安宰賢還透露結婚原因，「因為太喜歡這個人，想趕快過新婚生活」，2人婚後常公開曬恩愛，還在節目《新婚日記》中公開甜蜜生活，未料現卻面臨婚變，讓海內外網友都難接受，直呼「真的不相信愛情了」、「千萬不要啊，我唯一喜歡的一對」。

(中時電子報)