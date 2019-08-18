國會政黨聯盟籍的新竹縣議員吳旭智（左），外傳要挑戰第一選區立委席次。（資料照）

形象清新的綠黨籍新竹縣議員余筱菁，日前宣布要參選新竹縣第一選區立委。（資料照）

2020大選新竹縣第一選區選，除了國民黨籍立委林為洲，早早通過初選備戰外，執政的民進黨至今依然未確立人選，也增加林為洲優勢，綠黨籍新竹縣議員余筱菁日前宣布備戰第一選區立委選舉，加上還有國會政黨聯盟的縣議員吳旭智，也增加第一選區選情變化。

林為洲長期耕耘新竹，在加入國民黨之前，就曾當選立委、新竹縣議員等民意代表之職，2016年更在議員任內，代表國民黨投入立委選舉，順利在泛藍分裂的狀況下，為國民黨保住立委席次。2018年地方大選中，林為洲曾宣布投入縣長選舉，不過最後仍顧全大局而退出，此次也在第一選區初選中，擊敗來勢洶洶的湖口鄉長林志華等人，早早備戰連任之路。

林為洲在任國民黨立委期間，曾任國會書記長期間，也多次與同黨立委為議案杯葛，而造就其全國知名度，由於新竹縣2020大選立委選區一分為二，對於已是政壇老鳥的林為洲來說，是一大優勢。

綠黨籍的余筱菁2018年在竹東、五峰選區脫穎而出，高票當選縣議員，其外型亮麗、形象清新，且發言嗆辣，使地方對其不陌生，日前宣布投入第一選區立委選舉，也使地方嘩然，有如美女刺客衝擊選情，不過相較於第二選區，第一選區選民結構相對保守，余筱菁是否能突圍，仍看後續選舉策略。

亦有立委選舉經驗但失利的吳旭智，去年代表時為民國黨、如今合併為國會政黨聯盟當選縣議員，亦是地方盛傳投入第一選區立委人選之一，他具有麻省理工學院的高學歷以及理工背景，形象清新專業，亦開始布局選舉，能否為國會政黨聯盟拿下1席立委席次，有待觀察。

(中時 )