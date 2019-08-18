台東縣區域立委選舉，國民黨提名的張志明在黨內初選時落敗，孰料，上演了台東版「換柱風波」，由他逆轉勝，面對民進黨強棒劉櫂豪，他承認這是場硬仗，雖然被外界認為是「空降」，但他仍秉持著阿甘精神，一步一腳印，與台東鄉親搏感情。

擔任過花蓮縣副縣長，現在是台東縣副縣長的張志明沒有什麼架子，因為「人人好」的個性讓他結交了許多朋友，國民黨初選前後，白天投入各項活動，足跡遍及各鄉鎮，晚上在人潮聚集的餐廳，更常看到他逐桌握手的身影，秉持著這股「阿甘精神」，他要為藍營搶回後山這1席區域立委。

張志明在黨內初選時敗給縣議員李建智，但是李建智突然宣布退選，經戲劇性逆轉後，改由張志明披戰袍，宛如上演台東版「換柱風波」，張志明初選時未出線，但他沒有離開台東，還騎著腳踏車在各鄉鎮謝票。

峰迴路轉後，張志明再度承擔起重任，面對民進黨強棒劉櫂豪，他承認這是場硬仗，但是不畏戰，他說，劉櫂豪是他的老長官，劉在擔任台東縣副縣長時，他是教育局長，雙方互動不錯，希望這是場提高格調的君子之戰。

張志明是宜蘭人，1996年在花蓮東華大學教書時，就固定時間到台東分班上課，台東縣政府有多位處長是他的學生，到了2002年，他擔任台東教育局長，後來赴花蓮任教育局長，由謝深山延攬擔任副縣長，也曾投入花蓮縣長選舉。

張志明雖然過去就與台東有淵源，但是僅限於公教人員，較少機會將觸角伸入鄉鎮各角落，去年接副縣長後，才有機會跟鄉親搏感情，接下來，他要更深入基層，了解鄉親的需求。

(中時 )