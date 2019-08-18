紅襪的億萬左投賽爾(Chris Sale)被放入傷兵名單了，突如其來的噩耗沉重打擊球隊，老總鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)說：「賽爾本來沒事，他昨天忽然覺得手肘不適，我們為他安排核磁共振檢查，結果顯示手肘發炎，我們之前對此一無所知。」

鄧總的表情非常凝重，賽爾將求診名醫安德魯斯(James Andrews)。安德魯斯是權威手肘專家，請他出馬就表示有可能會演變韌帶手術。換言之，紅襪的剩餘球季與未來一年的命運，必須靜候安德魯斯「宣判」。紅襪從3A叫上中繼投手貝瑞瑟(Ryan Brasier)遞補，先發輪值恐怕不夠用了。

賽爾與紅襪簽有5年1.45億美元肥約，鄧總說：「合約不合約，投手的手肘都是一等一的大事。」據說賽爾受到很大打擊，心情一時難以平復而無法面對媒體。他不久前才達陣生涯2000次奪三振，超越了傳奇右投佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)而成為大聯盟史上最快2000K的投手(1626局)。

賽爾今年表現下滑，自責分率4.40是生涯最差(生涯平均3.03)，開幕戰就被水手痛打7分，月初又被洋基狂掃8分。唯有三振功力不減，除了刷新紀錄，每9局13.3K亦是美聯第一，6月時對皇家投出完封。未來3年他每季都有3000萬美元薪資。

(中時電子報)