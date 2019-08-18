儘管籃網是上季NBA進場觀眾數最少球隊，台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，仍花費打破北美職業球隊紀錄的33億美元價格買下籃網理由曝光，根據《紐約郵報》18日爆料，蔡崇信只是想要買到一支紐約市的球隊而已。

由於目前正在出售的紐約職業球隊，就僅剩下籃網1隊，所以蔡崇信才會不惜代價買下籃網，《紐約郵報》引用消息源表示，「億萬富豪都會希望住在紐約、洛杉磯或南佛羅里達州，畢竟等到蔡崇信日後想賣的話，球隊位置將很重要。」

況且如今的籃網跟上季完全不同，一口氣挖來杜蘭特、厄文兩大頂級球星，相信聲望可望超越尼克，成為紐約地區最受歡迎的球隊之一，更重要的是蔡崇信可以擴大NBA在大陸市場的影響力，像今年NBA中國賽戲碼就是籃網對湖人。

畢竟蔡崇信早在今年5月就曾放話，期望籃網未來可以招募大陸球員加盟，藉以增加籃網在大陸的知名度與曝光度，當時他接受《Netsdaily》訪問表示，「籃網招募大陸球員，只是時間早晚的問題。」問題是他找得到合適人選嗎？

(中時電子報)