圖為芭樂檸檬綠茶。(翻攝自 ‎Costco好市多 商品經驗老實說)

連日的高溫悶熱天氣，讓人想不喝飲料都不行。美式賣場好市多也掀起一股果汁熱潮。有網友分享了一款「芭樂檸檬綠茶」兩瓶155元，等於一瓶77.5元，容量也超大，有960ml，「我爸很快就喝完一瓶了…怕自己一口都沒喝到，趕快拿另外一瓶喝」，味道讓原PO驚嘆，「難怪老爸這麼快就喝光了！」喝到最後還有剩芭樂渣。

這款「芭樂檸檬綠茶」成分只有5種：水、芭樂、液態蔗糖、綠茶萃取液、檸檬，強調非濃縮還原果汁，不含人工香料。此外，還有百香檸檬綠、葡萄柚綠口味。吸引網友們搶購，「這個好喝，聞起來很檸檬味，但口味很芭樂」、「百香果綠超好喝，喝一次就上癮了」、「對比手搖杯的品質，真的是俗又大碗」、「買這個比手搖杯便宜多了」

但也有人認為，「不錯喝，但太甜了」、「我不太喜歡覺得太稠了，加冰塊稀釋又沒什麼味道，還是喜歡葡萄柚」。

(中時電子報)