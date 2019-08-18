今年是台灣「地方創生」元年，在阿里山有一群在地青年組成「阿里山青年大使」，透過教育部青年署「Young飛全球行動計畫」赴馬來西亞及泰國取經，期待能更加活化阿里山的林業鐵路文化。

阿里山林業鐵路過去帶動了整個嘉義的發展，但隨著公路的興起，伴隨這個小鎮一起落寞下來。「地方創生」中心思想是「產、地、人」三位一體，希望結合地理特色及人文風情，讓各地能發展出最適合自身的產業。

「阿里山青年大使」團隊指出，阿里山林業鐵路於101年列入第一批台灣世界遺產潛力點，103年更被文化部提升至示範點，他們希望爭取申請世界遺產，為保存地方文化、歷史場域而活化再利用。

他們在7月到馬來西亞及泰國組織取經，首站來到馬來西亞，前往百年漁港-「十八丁」，昔日港口的光輝雖已走進歷史，其得天獨厚的地理環境，除了是西馬最大的紅樹林生態寶庫，擁有豐富鮮美的海產、傳統罕見的炭窯產業，更是全馬第一條鐵路的歷史聚點，當地居民推動「看見十八丁」計畫，讓昔日光輝的漁港轉型成為富有生命力的漁村社區。

團隊接著到達泰國，拜訪集結「設計、行銷、商業」等年輕人創意、號稱「設計創意者的天堂」的泰國創意設計中心（TCDC），該設計中心位於曼谷的舊城區，藉由藝術家的作品，讓遊客走進街區認識曼谷最初的樣子，又或是設計出遊客隨時可觸摸的素材室，透過互動激發設計靈感，運用設計讓老舊城區再度活化。

在參訪後，團隊反思該如何藉由藝術與設計重新詮釋地方文化，傳承文化資產，返國後將把海外所習得的經驗轉化，透過集思工作坊，帶領同年齡的夥伴及孩童探索竹崎地方文化，並協助學員將各自探索的成果，以不同主題的小型故事館，在竹崎街區呈現。

除了喚醒居民對於早期歷史的回憶，青年團隊也為阿里山找回青年的向心力，並藉由陪伴社區老人，聆聽耆老故事拼貼社區記憶，以做為林鐵文化保存推動的資料根基。

(中時 )