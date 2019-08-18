大陸媒體《人民日報》今天在3版刊出筆名為「鐘聲」的評論員文章，指美國方面宣佈將對3000億美元大陸輸美商品加徵10％關稅之後，美國一些人老調重彈，再次翻出「盜竊知識產權」的陳詞濫調，為倒行逆施行徑背書。

文章稱，作為發展中國家，大陸知識產權保護進步之快、力度之大，受到國際社會高度評價。世界知識產權組織總幹事弗朗西斯·高銳指出，大陸建立起來的高水平知識產權保護制度，有利於知識產權制度在全球推廣。美國商會全球知識產權中心發佈的《2018年國際知識產權指數報告》，不僅將大陸排名比前一年提升了兩位，還對大陸在專利權和著作權領域的改革效果、各級政府和執法機構對知識產權的重視、研究機構和個人的知識產權意識及運用能力給予積極評價。

文章稱，知識產權保護，世界上沒有一個國家已經做到盡善盡美。即便是自詡為在知識產權法律體系完善程度和保護力度方面十分領先的美國，其市場主體之間發生的知識產權官司也是數量可觀、層出不窮。

文章表示，大陸保護知識產權的法律環境日益成熟，這在外國企業尋求法律支持和保護時，已有公論。大陸正在強化的「嚴保護、大保護、快保護、同保護」，大陸人贊同，外國人也歡迎。去年大陸有關方面公佈了這樣一組數字：「在過去5年中，國外來華申請發明專利和商標數量分別達到了65萬件和84萬件，年均增長分別為3.1％和10.3％。」有英國媒體報導，由於大陸的法院審理公正透明，越來越多外國企業之間發生的知識產權糾紛選擇在大陸處理。有美國媒體報導稱，大陸已經成為跨國企業之間發起知識產權訴訟的「優選地」，「在大陸打官司比在美國更節省時間和成本」。

文章指出，大陸科技創新取得巨大進步，是大陸科研人員數十年來潛心研究、奮力攻關取得的。曾經，大陸在極端困難的情況下獨立自主研制出「兩彈一星」、首次人工合成結晶牛胰島素、提煉出青蒿素等。如今，大陸科技投入規模位居世界第二，擁有大批專業科研人員，科技創新正實現從量的積累到質的突破。2018年，大陸研究與試驗發展經費支出近2萬億元人民幣，佔國內生產總值的2.18％。僅華為一家企業的研發投入就達150億美元至200億美元。2017年，大陸各類知識產權申請量均列世界第一，這是大陸科研投入成效的最好證明。

文章指責，美國一些人鼓譟所謂大陸「盜竊知識產權」，完全是對大陸知識產權保護進步的選擇性失明，是對大陸自主創新能力的詆毀性無視。在目空一切的他們看來，似乎唯有「盜竊」美國知識產權，大陸才有機會在科技創新領域取得這麼大成就。殊不知，大陸擁有越來越多美國所不具備的科技創新成果，一次次把他們的謠言擊得粉碎。

文章最後做出結論，大陸既有創造知識產權的能力，又有保護知識產權的決心和行動。這一點，越來越多的跨國企業把地區總部、研發中心建在大陸，就是最有說服力的鐵證。

(中時 )