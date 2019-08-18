有網友在「韓國瑜後援會」表示，聽到同事的一句話真的感慨萬千，對方說「韓國瑜當選，台灣就會被對岸統一，所以雖然蔡英文做的爛，很多人還是會投她。」網友不解道，原來還有這種邏輯。(韓國瑜後援會)

總統蔡英文上台後「一例一休」、「私菸案」、「教科書置入民進黨」、「能源政策」等諸多舉措引起民怨。有網友在「韓國瑜後援會」表示，聽到同事的一句話真的感慨萬千，對方說「韓國瑜當選，台灣就會被對岸統一，所以雖然蔡英文做的爛，很多人還是會投她。」網友不解道，原來還有這種邏輯。

這則發文留言破千則，其他人留言打臉這說法「當年不是說馬英九會賣台，結果八年了賣什麼台，水果倒是賣了一堆，醒醒吧！其實民進黨的話術就那幾句」、「賣掉台灣了嗎？當時老馬做時大家不也這樣說老馬賣台灣嗎，」、「搞不清楚狀況！讓蔡英文繼續執政中國會直接把台灣收回去！」、「是腦殘嗎？」、「如果是民進黨執政才能不被統一，那馬8年在幹嘛？」

有網友証實身邊的確也有這種人「有的，我弟就跟我說過：只有民進黨可以維護台灣主權，誰不賣台就投給誰。」、「我們鄉下的爺奶也都是這樣的情況，不知道中毒有多深，老是講不聽他們老人家，真悲哀」、「所以一種米養百樣人，再荒繆的話都會有人信，只要你敢說，譬如阿扁沒貪污⋯⋯這就是台灣」、「以前馬英久選總統，也說台灣會被賣掉，結果有嗎？我看菜英魂繼續執政台灣會被賣至日本去。因綠蛆一堆日本血統及走狗。」

(中時電子報)