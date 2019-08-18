《人民日報海外版》今天在頭版「望海樓」專欄刊出評論員王平的文章〈莫讓香港經濟承受「自殺式襲擊」〉，質疑暴力分子堵地鐵、癱機場、打警察、傷路人，遊客望而卻步，零售應聲下滑，投資者心生疑慮，香港國際形象遭遇重創。這樣的「自殺式襲擊」，香港經濟怎能挺得住？

文章稱，香港本來保持著一項奇跡般的記錄：回歸22年來歷經亞洲金融危機、非典、國際金融風暴等大風大浪，經濟始終屹立不倒。但一場持續了兩個月的違法暴力活動，卻嚴重打亂了香港的發展步調。香港特區政府15日宣佈，今年香港全年的經濟增長預測由原本的2％-3％下調至0％-1％。經濟界人士坦言，情況比金融危機和非典時期更嚴峻。

文章認為，正應了那句老話：堡壘最易從內部攻破。面對亞洲金融危機等外部挑戰時，香港社會同心協力，中央鼎力支持，局勢再難也終能化險為夷。這場持續了兩個月的騷亂，卻是香港部分不明真相的人被激進暴力分子裹挾，被內外反華勢力煽惑，自亂陣腳，自毀長城，自殘自傷。暴力分子堵地鐵、癱機場、打警察、傷路人，遊客望而卻步，零售應聲下滑，投資者心生疑慮，香港國際形象遭遇重創。這樣的「自殺式襲擊」，香港經濟怎能挺得住？

文章指出，赤鱲角香港國際機場是世界航空樞紐之一，數次被評為「全球最佳機場」，客運量位居全球第5位，貨運量連續9年位居全球第1位。然而，這個機場近日因非法集會連續兩天近乎癱瘓。據統計，香港機場癱瘓一天，會導致客運量損失20.6萬人次，貨運量損失13863噸，空運貨值損失達上百億元港幣，而這數字還遠遠未能涵蓋香港航運中心地位所遭受的無形創傷。

文章引述香港幾家旅遊協會近日發佈調查結果顯示，上半年各項旅遊業數據表現良好，但示威行動導致七八月份香港旅遊旺季變為「寒冬」。受訪者普遍表示，自6月以來，接待的旅遊團數量平均下跌超過70％，收入平均下跌約75％。其中，四成受訪者表示收入下跌超過90％。

文章指責，暴力分子街頭縱火、襲警、打人的畫面，給香港良好的法治形象塗上了污點。香港數十年來打造的「最自由營商環境」等金字招牌亦蒙上濃重陰影。若法治無存，經濟發展自然無從談起，世界金融中心的地位也將不保。暴力分子的所作所為，已給香港這個「世界最自由經濟體」造成了不可彌補的傷害。

文章呼籲，香港的繁榮穩定來之不易，是幾代人花了無數心血造就，是香港「背靠祖國、面向世界」優勢的集中體現。香港唯有利用好這一優勢，抓住粵港澳大灣區建設、「一帶一路」等歷史機遇，才能再創輝煌，才有希望解決房價居高不下、年輕人發展空間受限等結構性問題。香港社會必須高揚「獅子山下」精神，團結一心，風雨同舟，從內部守衛好堡壘，守護香港的繁榮穩定。

(中時 )