基隆市自2017年起，迄今已有297座公廁獲特優認證，環保局持續督促管理單位，維護清潔環境。（張穎齊翻攝）

打造優質如廁文化！基隆市環保局持續配合行政院環保署推動「公廁特優場所認證」，針對醫院及風景區的公廁做為重點推動場所，自2017年至去年獲得認證的公廁達231座，今年再刷亮眼成績，又申請通過66座，3年來總計有297座獲特優認證。環保局長賴煥紘表示，持續維護清潔度，提供民眾優良的如廁空間。

環保署以聯合管理、資源整合及自主改善的概念，推動「公廁特優場所認證」，用來做為表揚清潔的管理單位，長期所努力的成果；同時也藉此希望民眾，認同並支持管理單位的努力，一同發揮公德心，維持良好的公廁環境，達到「不髒、不濕、不臭」的「新三不原則」。

「打造基隆良好市容！」賴煥紘說，基隆今年度申請並通過認證的特優公廁共66座，加上前2年的231座，總共已達297座；環保局感謝各管理單位全年無休的維護清潔，也希望民眾共同維護良好舒適的如廁空間，塑造優質如廁文化。

賴煥紘指出，取得特優場所認證的公廁，可降低稽查頻率，由管理單位自主管理維護公廁環境，而環保局的稽查人力則專注於加強輔導「待改善公廁」的妥善率。

環保局也提醒，民眾應「遛狗不留便，隨手清狗便」，呼籲飼主發揮公德心，隨手將狗便清理乾淨；同時也請癮君子們秉持菸蒂不落地的原則，抽完菸隨手熄滅菸蒂，並將菸蒂丟進垃圾桶或隨身攜帶的收納用具，勿將菸蒂隨意丟棄。

(中時 )