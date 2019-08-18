阿根廷披索本週匯價暴跌，阿根廷財政部長杜耶夫尼（Nicolas Dujovne）已經請辭。據路透社所取得的辭職信顯示，杜耶夫尼認為政府經濟團隊必須「大換血」。

杜耶夫尼致函總統馬克里（Mauricio Macri）表示，他為工作付出一切，協助控制龐大財政赤字、撙節公共支出，但坦言失敗，「大錯已鑄成，毫無疑問」。

一名政府消息來源告訴路透社，馬克里已任命現任布宜諾斯艾利斯省經濟廳廳長拉昆薩（Hernan Lacunza）接替杜耶夫尼。

杜耶夫尼在週末去職，本週以來阿根廷披索與主權債券跌落歷史新低；惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）與標普全球公司（S&P Global Inc.）昨天更調降阿根廷信評至垃圾等級，並指出阿根廷主權債券可能違約。

杜耶夫尼去年負責與國際貨幣基金（IMF）協商緊急融資，但財長任內諸多不順，除與IMF談出的方案飽受抨擊，他被迫大刪支出，但阿國仍經濟衰退，通膨逾50%。雖然今年5、6月阿國經濟已出現好轉跡象，但本週股匯市崩跌，恐讓阿根廷重陷赤字深淵。

投資人紛紛拋售與阿根廷相關的資產，主因是擔心反對黨候選人費南德茲（Alberto Fernandez）若在10月27日大選勝出，未來可能不履行阿根廷與國際貨幣基金達成的融資協議，並採行干預政策。

馬克里在本週祭出幾項經濟措施以安撫選民，包括減稅、提高最低薪資及凍漲燃料價格。但當地媒體報導，杜耶夫尼並不贊成這些措施，因為這違反與IMF達成融資所應遵守的條件。阿根廷先前同意IMF的要求，執行財政撙節，以換取560億美元融資貸款。

(中央社)