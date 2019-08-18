英國首相強生將告訴法國總統馬克宏與德國總理梅克爾，英國國會無法阻止英國脫離歐洲聯盟（EU），如果想避免英國「無協議脫歐」（硬脫歐），就得同意新協議。

強生（Boris Johnson）將展開上任後首次出訪，在七大工業國集團（G7）8月24至26日於法國比亞里茲（Biarritz）召開峰會前，先行拜會歐洲各國領袖。

根據英國首相官邸唐寧街消息人士，強生會對歐洲領袖們表示，無論是有協議或無協議，英國10月31日都將離開歐盟，國會阻止不了。

如此一來，英國國內恐將面臨憲政危機，和歐盟也來到攤牌時刻。強生多次矢言，英國將在10月31日硬脫歐，除非歐盟同意重新協商脫歐條件。

英國脫歐3年多來占據歐盟主要議題之後，歐盟屢屢拒絕重談「退出協議」（Withdrawal Agreement）。強生前任首相梅伊（Theresa May）去年11月和歐盟達成的退出協議，包含「愛爾蘭邊境保障措施」。

各政治光譜都要求強生避免無序脫歐，在野黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）則矢言會在9月初拉下強生政府，以延後脫歐。

但目前不清楚議員能否團結一心，也不清楚他們是否有權藉國會之力避免英國在10月31日無協議脫歐。這可能會是第二次世界大戰後英國最重大的一步舉動。

(中央社)