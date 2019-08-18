無黨籍基隆市議員暨立委參選人張耿輝提議，重啟30多年前胎死腹中的「基隆超級深水港」計畫，將基隆港擴建至外木山、萬里外海，並廢掉協和燃氣電廠，直接重啟核四。（張穎齊攝）

圖為協和燃氣電廠。（張穎齊攝）

基隆港郵輪產業蓬勃發展，今年4月更執行了軍港西遷的動土儀式，但卻引發不少海運界人士反彈，認為壓縮貨輪空間，根本是「滅港」。無黨籍基隆市議員暨立委參選人張耿輝提議，重啟30多年前胎死腹中的「基隆超級深水港」計畫，將基隆港擴建至外木山、萬里外海，並廢掉協和燃氣電廠，直接重啟核四。

張耿輝表示，基隆曾是世界7大國際港、5大國際城市，在台灣經濟發展史上有重要地位，那時要工作的人幾乎都到基隆港，基隆港更是以貨輪作為最重要的經濟命脈，但在藍綠的惡鬥下，使基隆沒落，如今蔡政府任內又執行軍港遷移，為了郵輪經濟，卻壓縮了最重要的貨櫃輪空間。

張耿輝說，1980年代，前總統蔣經國任內曾提出，將基隆港往西擴建，包括外木山、大武崙、瑪鍊溪河口（萬里），一直到野柳半島東側，規畫成「超級深水碼頭」，一旦落實，水深將達30米；根據基隆市船務代理公會理事長曹育民分析，連航空母艦都可停5至8艘，甚至可以容納更大量的貨櫃輪吞吐量。

張還說，基隆港是天然港，潮差才30至70公分，是全台最小，反觀台北港潮差達2至3層樓，所以基隆港西擴、提供更龐大的船舶裝卸，是最適合不過，還可以增加更多就業機會，真正翻轉基隆。

「民進黨若只圖發展郵輪，那更開支持深港計畫！」張直指，若民進黨立委蔡適應和基隆市長林右昌認為，將軍港西遷後，整個港只重視郵輪經濟的話，那更該支持他重啟擴建基隆港的提議，讓整個基隆港停放貨輪或軍艦的空間，又大幅增加。

「廢掉協和電廠更新改建計畫，直接以重啟核四代替！」他指出，深港計畫的執行，也要將外木山協和電廠也一併廢除，因為目前台電的計畫，是要將協和從燃重油轉為燃氣，2025年要填海興建液化天然氣LNG卸收碼頭與儲氣槽，屆時不僅影響航道，並造成安全疑慮，那不如重啟核四，不僅更省錢，又能兼顧能源發展，並解除基隆市民的危險問題。

(中時 )