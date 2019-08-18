代表國民黨參選2020總統大選的高雄市長韓國瑜，被爆料農曆年去峇里島度假打麻將，韓則質疑他上任後被國家機器監視。對此，行政院長蘇貞昌受訪時稱公眾人物被檢驗是最基本也應該的，「國家機器很忙，沒時間搞他」。蔡英文總統也否認國家機器打壓韓。然而，有黨政人士報料，在民進黨初選的時候，賴清德公開或私下行程都被曝光，賴當時就曾抱怨受到國家機器監控，「賴清德就是這樣被蔡英文幹掉」。

蘇貞昌日前被媒體問及韓國瑜打麻將一事，蘇貞昌說公眾人物難免都有人看到或傳各種照片，「被檢驗是最基本也是應該的」，蘇貞昌也直言，國家機器很忙，「沒時間搞他啦」。蔡英文被問及此事時也表示，「我們不會做這種事情」。

韓國瑜昨公布國政顧問團名單，國政顧問團總召由前行政院長張善政擔任，張善政表示，國政顧問團角色事扮演候選人理念跟民眾心願溝通橋梁，未來顧問團將下鄉全臺走透透，每個顧問會跟每個領域溝通，傾聽民意。對於蔡總統否認用「國家機器」監控韓國瑜，張善政要求蔡英文到媽祖廟或關公廟發誓，希望接下來選舉，各陣營只有端政見牛肉，沒有打壓抹黑。

據《ETtoday》報導，有名黨政人士表示，在民進黨初選時，賴清德公開或私下行程都被曝光，賴清德當時抱怨受到國家機器監控，「賴清德就是這樣被蔡英文幹掉！」他也提及，民進黨政府上臺後，毫不避諱用黨產會和促轉會等「國家機器」清算在野黨，並運用大量行政資源拚選舉，不只是韓國瑜，國民黨主席吳敦義行蹤也無所遁形。

(中時電子報)