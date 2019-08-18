汽車爆炸起火後燃燒，警消趕抵迅速把火勢撲滅。（照片由民眾提供）

台中市太平區凌晨傳出一起車輛火警，警消到場將火撲滅後，驚見駕駛座上有一具男性焦屍，經查死者為太平地區當地人，詳細起火原因仍待警方調查。

台中市太平區新興1街、太順路口旁1處空地，18日凌晨4點多傳出汽車爆炸起火案件，事發當時附近民眾正在睡夢中，突聽見停在附近的1輛車子爆炸，接著車子大火燃燒、不斷冒出黑煙，嚇得趕緊報案，台中市消防局出動人車趕抵搶救，迅速把火勢撲滅，竟發現車內有1具男焦屍。

根據了解，火勢撲滅後，在車內發現1具男焦屍躺在駕駛座位，被燒得面目全非，根據目擊者描述，當時有聽見「碰！碰！」連續好幾聲爆炸聲響，初步研判火勢可能從車內點燃引發汽車爆炸起火，很有可能是自殺。

發生火警的地點，位於太平區1處空地，而起火燃燒的自小客車車主疑似就是死者，根據了解是太平地區在地人，約60歲已婚男子，警方已聯絡死者家屬到案說明了解，並調閱附近監視器，進一步釐清男子死因。

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(中時電子報)