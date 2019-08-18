韓國瑜新竹首站至竹北天后宮參拜。(邱立雅攝)

高雄市長韓國瑜今赴新竹參拜，首站行程天后宮，即使最近黑韓力道加大，不斷傳韓民調下降，現場韓粉仍擠好擠滿，並熱情大喊「總統好」、「韓國瑜 凍蒜」。韓國瑜今鐵人行程，將訪十一據點跑八宮廟。

韓國瑜新竹拜廟行程首站至竹北天后宮，受到大批熱情群中支持，高喊「韓國瑜、凍蒜！」新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前新竹縣長邱鏡淳、前台北縣長周錫瑋等人陪同。

韓國瑜頻用客家話與在場鄉親問候，他說，感覺大家都期待未來的台灣會不一樣，昨天國政顧問團成立，公開質疑蔡英文執政3年半，把台灣帶的現況台灣危險人民貧窮，鄉親左看右看，眼神充滿期待，希望未來台灣越來越好。

他說，我們這一代人，都有這個責任，今天在媽祖廟前面，媽祖保佑人民，聞聲救苦，從政無法讓下一代更安全，是不及格。期待2020年1月11號，新竹所有提名的立委，林為洲、林思銘，拜託各位鄉親全力支持。

韓國瑜說，再優秀的總統，沒有立法院的配合，無法推動政策，再美麗的小鳥，只有一隻翅膀飛不動，民眾要了解大是大非，一定要府院攜手合作，開創台灣美好未來。要讓中央與新竹越來越好。

針對侯友宜是否接任競選總部主委問題，韓國瑜說，縣市長挑戰壓力有大有小，侯市長若不能接競總主委，完全尊重。國政顧問團昨天公布100位，還有100位不希望公布，是因為有公職，完全尊重，未來兩百位是第一批，還會有20個小組，每個小組負責題目都與台灣現在未來息息相關。蔡英文有沒有用執政機器打壓，大家都了然於胸，不願曝光的，根據經驗法則是值得注意的，呼籲蔡不要用國家機器。

(中時電子報)