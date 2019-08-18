儘管外界批評杜蘭特今年自由市場開放前夕，還把勇士總管邁爾斯叫到紐約，親口告知自己跳槽籃網的做法相當無情，邁爾斯卻一點也不這樣想，「杜蘭特當面告訴了我，對此我心存感激，就算在那個時間點之前，我完全不知道他的決定。」

「這才是我想要的，我看到有些人批評杜蘭特刻意讓我飛到紐約，但我喜歡坐下來看著對方，然後親耳聽他說，」邁爾斯表示，「我認為在生活當中，我們做這種事做不夠多，所以我願意這樣做，讓他看著我說出真正想法，不管是好是壞。」

邁爾斯強調，飛到紐約根本不算什麼，先前他還曾飛到大陸，就為了跟杜蘭特聊天，「杜蘭特值得我這樣做，我也想這麼做，這給我一種親密感，聽到某人聲音或看到肢體動作，這對我來說，比起收到簡訊、聲明或一通電話還要更好。」

「我感覺事情可能將往另外一個方向發展，但我內心想著，隨他去吧！那種時刻對所有球員都一樣，」邁爾斯說，「球員不欠我們任何東西，當他們成為自由球員，根本不需要告訴我，甚至說出任何話，我想當時杜蘭特贏得了這種權利。」

比起埋怨杜蘭特離開，邁爾斯更欣慰今年夏天可以留住「三核心」柯瑞、克雷湯普生和卓雷蒙格林，「我們把新球季當作一次挑戰，因為我們不再具有過去那種出錯率，改變對每個人來說都很困難，問題是我們該如何接受這種改變？」

(中時電子報)