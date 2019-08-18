支持香港民主示威的群眾今天走上倫敦街頭，支持港警並譴責暴力的親中群眾也發起遊行，雙方總計1000多人上街並隔空叫陣。

法新社報導，支持「反送中」的示威者高舉寫著「英國會讓中國履行對香港自由的承諾嗎」、「人民力量：與香港同在」及「（英國首相）強生（Boris Johnson）會向中國投降嗎」等標語。

其他標語則寫著「我只想在麵湯中吃到胡椒」（抗議香港警方動用胡椒噴霧）、「SOS：請救救香港」及「反送中」，隊伍中有人拿著英國殖民時期的英屬香港旗。

示威由「#與香港同在」（#standwithHK）、「給香港民主」（D4HK）等團體主辦，讓數百人聚集特拉法加廣場（Trafalgar Square），一邊揮舞著標語，一邊準備往國會廣場（Parliament Square）遊行。

但特拉法加廣場同一時間也有揮舞大陸五星旗的另一群示威者高舉寫有「賣國賊」、「一個國家、一個中國」及「香港永遠是中國的一部分」等標語，當他們高呼「一國」後，另一方就回以「兩制」互別苗頭。

英國根據中英聯合聲明於1997年將香港歸還大陸，聯合聲明保證香港50年不變，在「一國兩制」框架下保障香港人的自由。但近日因港府修訂「逃犯條例」引發「反送中」示威，局勢在兩個月來不斷升溫。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）報導，由於這個地區還有一場動物權利的抗議活動，讓現場情況繁忙，警方為應付人群，最終關閉特拉法加廣場。

警方為因應相關示威活動，關閉香港支持者會經過的白廳（Whitehall）南向道路。而倫敦交通局（TfL）表示，海德公園角（Hyde Park Corner）附近地區也關閉。

在此同時，法國巴黎也有約50人的集會支持香港示威民眾，他們高呼「為香港爭取自由」以及「為中國爭取自由」，還有標語寫著「今日香港、明日亞洲、後日歐洲」。不過現場也有制衡集會，約兩倍人數的大陸民眾揮舞五星旗，譴責「香港暴徒施暴」。

澳洲也有至少200人遍布雪梨市政廳（Sydney Town Hall），高喊「中國萬歲」並唱大陸國歌，在墨爾本則有挺港「反送中」的親民主示威。

(中央社)