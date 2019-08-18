據央視新聞報導，香港機場管理局今天上午發佈消息稱，機管局留意到網上流傳一幅涉及疑似機管局員工的實時通訊軟件訊息截圖，部分內容似乎是關於機場集會當日的機場運作及保安。機管局對此非常關注，並正進行內部調查。如證實有機管局人員有不恰當行為，如洩露運作及保安細節，機管局將嚴肅處理，絕不姑息。機管局強調，所有機管局僱員需遵守員工守則，不可作出違反守則的行為。

此外，機管局留意到有報導指出，機管局職員及機場保安於8月13日未有盡力協助受集會影響的旅客，甚至曾經有機場保安人員阻礙警方人員進場處理糾紛。機管局特此澄清，有關說法與事實並不相符。機管局職員及機場保安於當天緊守崗位，盡最大努力處理事件，並一直配合警方進行執法行動。

機管局表示，對當天幾宗於機場發生的暴力事件，予以譴責，並對事件中的傷者表示慰問。另外，有報導中的圖片指稱，當天晚上有疑似機場人員阻止警方進入客運大樓範圍。經查證後，圖片中的人士並非機管局或機場保安人員。

連日來，香港部分抗議示威者非法霸佔香港國際機場，不但阻礙了旅客登機，而且眾人團團圍住大陸記者和旅客並予拳打腳踢，行為令人發指。同時也不禁讓人聯想，這些抗議者是如何在短時間佔據機場，並能肆無忌憚的阻止旅客登機，造成機場癱瘓的呢？

(中時 )