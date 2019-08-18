108課綱已上路，程式教育是國中小課程重要的一環。為了讓培養小學生運算思維及程式設計的素養，均一教育平台與台北酷課雲合作，即日起合作推出11堂免費的視覺化語言「Scratch」主題式課程，適用對象國小高年級學生。完全免費。

Scratch是全球第一種兒童程式語言，2007年由美國麻省理工學院（MIT）媒體實驗室終身幼兒園團隊所設計完成，即使從未接觸過程式的孩子，也能透過拖拉積木化的程式指令，移動可愛的動畫角色，就能創造出自己的互動式遊戲、動畫、故事和音樂，來完成簡單的程式設計。

108課綱中，國小資訊／電腦課改採「融入教學」，沒有固定時數與教材，屬於彈性學習的一部分，各地方政府與各校的準備和投入，會決定孩子學習成效。

有鑑於此，均一教育平台和台北酷課雲共同合作將採用最新版、中文化的Scratch 3.0，讓孩子不必再硬記英文與符號的艱澀語法，輕鬆學寫程式；更提供教師備課之教學指引，能有效率又系統性為學生上完一套程式課程。

相比坊間收費動輒千元的程式課程，本次的 Scratch線上教學課程與完全免費。不同於傳統電腦課堂上，教師扮演施令者，學生只能像機器人般，跟著老師一步步地做。均一教育平台將學習的主動權還給學生，透過創作卡片、賽跑、捉迷藏等有趣的學習主題，讓學生產生「怎麼做出來？」的好奇心。

均一教育平台表示，這套課程秉持著「不是要學生變成程式高手，至少讓學生不怕程式」的理念，提供詳細的圖文、短片呈現完整的程式設計過程，讓學生遇到困難時，也能按部就班地完成作品。

Scratch課程即日起已在均一教育平台（jycs.page.link／scratch）與台北酷課雲（cooc.tp.edu.tw）上開放），無論是學生、教師或家長，都能自由瀏覽教學資源。

(中時 )