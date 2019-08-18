受到西南風及對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今日上午10點，針對全台20縣市發布大雨、豪雨特報，恆春半島會有局部豪雨，其他臺灣各地及澎湖有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風。

中央氣象局表示，全台除了連江、金門兩縣，其餘地區發布大雨特報，屏東縣的恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉則發布了豪雨特報。

(中時電子報)