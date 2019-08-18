全台防雨彈！20縣市齊發大雨特報 10:342019/08/18 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央氣象局對全台發布大雨特報，恆春半島則有豪雨特報。（圖取自中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到西南風及對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今日上午10點，針對全台20縣市發布大雨、豪雨特報，恆春半島會有局部豪雨，其他臺灣各地及澎湖有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風。 中央氣象局表示，全台除了連江、金門兩縣，其餘地區發布大雨特報，屏東縣的恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉則發布了豪雨特報。 (中時電子報) #大雨 #全台 #豪雨 #縣市 #恆春 也許您會感興趣 推薦閱讀 812豪雨積淹水點 中市府即時搶救並提長期改善計畫 16:222019/08/14 生活 潘孟安、韓國瑜小心！ 氣象局再示警：大豪雨續炸高屏 16:442019/08/15 生活 大豪雨再襲！高市全區今晚至明晨警戒 17:072019/08/15 生活 受節後休市兩日影響 中元普渡菜價漲1成 17:452019/08/15 生活 11縣市豪大雨特報 南高屏嚴防豪雨 21:302019/08/15 生活 恆春搶孤冠軍出爐 德和福興宮首次奪冠 02:552019/08/16 生活 恆春豎孤棚 千人見證文化傳承 04:102019/08/16 地方新聞 費時近20年 恆春唯一合法駕訓班將營運 04:102019/08/16 地方新聞 劇烈天氣毀周末？豪雨這天起好轉 10:132019/08/16 生活 至少等了30年！恆春唯一合法駕訓班終於快開幕 19:342019/08/16 生活 生活熱門新聞 連3天全台有雨 吳德榮：11號颱風最快周三生成 - 生活 減幅超誇張!北京團客配額被砍到每月僅剩百人 - 生活 下體長白痘 醫「沒戴套」內診她傻掉 - 生活 以為0違規過關 警竟開這單網傻眼 - 生活 12：05花蓮壽豐發生規模4.8地震 最大震度花蓮5級 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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