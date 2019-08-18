曾因甜蜜愛情羨煞外界的具惠善和安宰賢，今(18日)卻驚爆婚姻危機，具惠善透露安宰賢因倦怠期變心想離婚，更公開兩人私下對話，但現在文章已刪除，讓大家霧裡看花，經紀公司也表示正在確認中，不過，翻開具惠善1個月前的訪問，婚變似乎早就有跡可循。

具惠善是位才女，除了演員身分外，還是導演、畫家和作家，上月她推出戀愛小說《眼淚是愛心形狀》，接受媒體訪問，被問到「和安宰賢比起來，妳認為誰比較愛對方？」具惠善則回答自己應該比較愛他，「他(安宰賢)只有短暫愛過我吧，最近只有我在愛的感覺，最近的我實在太愛他了」。

具惠善笑笑接著說，過去談戀愛時她不喜歡主動聯絡，但最近都是她在問「老公你在哪」、「現在可以通話嗎？」雖然當時說得甜蜜，但如今看來格外令人心疼。另外她6月時曾辦過展覽，她也透露安宰賢不知道她在做什麼，等新聞出來他就會知道吧，讓外界也忍不住想「那時婚姻就出問題了吧」。

而具惠善稍早已把IG貼文都刪除，也把和安宰賢有關內容都刪光，並取消關注對方IG，經紀公司則表示正在確認中。

(中時電子報)