「郭王柯」會破局，隻身出席世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨供佛齋僧大會的台北市長柯文哲致詞時表示，世界佛教青年僧協會多年來致力於國際推廣佛教文化交流，希望透過青年佛教僧禮的交流，弘揚佛法，發揮宗教團結合諧的精神。

柯文哲說，供佛齋僧最主要是承傳佛說孝道精神，以虔誠之心，準備清淨的食物，供養出家人，為父母消災祈福，這不僅是禮佛的祈福法會，也是對父母、對世間萬物表達感恩的宗教盛典。

柯文哲指出，孝道精神是倫理的根基、做人的根本，也是社會和諧安定的基礎，在眾生人的努力之下，慎終追遠的精神受到重視，喚起我們根本倫理的孝道之心。

柯文哲說，我們常說人間處處有溫情，在世居多變的現代化社會當中，透過佛法的教育，展現我們的報恩之心，無論是父母恩、師長恩、國家恩，都是源於孝道兩個字，我們期待社會大眾都能夠心存孝道，來引領社會走向和諧安定。

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平18日都受邀參加桃園祈福法會，但王前天表示無法出席，郭陣營昨也宣布不克出席，僅柯出席，柯一到場面對媒體陣仗即表示：「從旁邊游過去，前方總是有障礙」，並以「定點餵食鯊魚群」描述。針對郭柯王是不是破局、王金平否認曾找他當副手等問題都不願回答，即快步走進會場。

(中時 )