道奇隊的年輕投手烏瑞亞斯(Julio Urias)遭到禁賽20場處分，他5月時因家暴被逮捕。雖然犯行比較輕微，但基於大聯盟的家暴零容忍政策，聯盟老總曼佛雷德(Rob Manfred)周末親自宣布懲處。球團與烏瑞亞斯聲明接受一切處分。

美國時間5月13日晚間，烏瑞亞斯在購物中心的停車場與一名女子爭吵，並把她推倒在地。警察上前盤問，女子表示是她自己跌倒。這是家暴常見的鏡頭，警察因此逮捕了烏瑞亞斯，隔日以2萬美元交保。目擊者聲稱烏瑞亞斯有出手推人，該女子至少應是烏瑞亞斯的女友或約會對象，所以算是家暴。

檢察官最後沒有起訴烏瑞亞斯，他只被要求接受52周的輔導課程。烏瑞亞斯才剛滿23歲，本季出賽27場包含6次先發，自責分率2.53，去年也在世界大賽登板，被視為道奇新星。他之前因此案請過假，折抵之後實際只要禁賽15場。

身為投手烏瑞亞斯沒有損失很多場次，不過會少拿很多薪水。大聯盟對家暴案相當重視，幾乎是除了禁藥之外最重的處罰，太空人葛瑞奧(Yuli Gurriel)前年歧視亞裔的風波也只被判5場禁賽。

(中時電子報)