女星具惠善因演出韓版《流星花園》女主角杉菜走紅，2015年與小2歲男星安宰賢合作《吸血鬼醫生》而擦出愛火，隔年閃婚，夫妻倆又一同出演《新婚日記》，之後兩人上節目，也不時流洩婚姻的甜蜜感，讓外界相當羨慕推崇，孰料

今(8/18)清晨具惠善在IG貼文，寫下「因倦怠期變心的丈夫想要離婚，而我想要守住家庭」，突如其來的消息震驚各界，也讓人不禁想起不久前具惠善才公開說出「愛的喊話」，以及安宰賢的結婚承諾，如今看來不勝唏噓。

具惠善凌晨在IG宣布離婚消息，透露是由男方提出，理由是倦怠期，讓海、內外粉絲網友無不錯愕，因兩人一直以來對外都沒掩飾夫妻恩愛感情，安宰賢還被公認為「老婆傻瓜」，而不久前具惠善推出創作愛情小說《眼淚是愛心形狀》，上個月經常接受各家媒體採訪，大方談論婚姻，坦承婚前婚後最大的差別「就是家裡有人，優點是家裡有人，缺點也是家裡有人」，至於為何下定決心結婚，她感性吐露：「無法面對離別，所以跟他結婚，如果跟安宰賢分開，我可能會死，離別對我來說，越來越恐怖可怕」，一番堅定的真情告白，讓人看了無不動容。

具惠善的真情喊話，展現了她對另一半投入深厚的情感，低調的她，婚後不時在IG貼文，讚賞安宰賢的好，她曾曬出結婚戒指，造型相當特殊，由珍珠、玫瑰花環繞構成，甜蜜表示是由「安老公」設計的，安宰賢受訪時也說過這由來，表示真正的花朵美麗但生命短暫，將花做成戒指，就能永恆，「代表想著一個人的心意永遠不變」，如今這段承諾已成往事，眾人如今只能坐等安宰賢方面給出說法。

(中時電子報)