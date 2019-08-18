一名女網友在Dcard上發文指出，自己日前月經結束後，發現尿道口下方長了幾顆白色痘痘，因此去婦產科看診，沒想到內診看到一半，把簾子掀開竟發現醫生沒戴手套，就直接碰觸自己的私密處，讓她氣得直呼，「不是第一次來看診，但絕對是最後一次！」

原PO表示，過去就有陰道感染經驗，都是在蘆洲某間婦產診所治療，這次看到自己的尿道口下方長了幾顆白色痘痘，也趕緊到這間診所看診。她說，這次老醫生一進來，就用塞鴨嘴、棉花棒碰了一下私密處，僅告知她這是發炎，並塞了藥劑、棉條，但沒提到白色痘痘。

怎料，就在原PO把內診的簾子掀開要提問的同時，發現醫生並沒有戴手套就直接碰觸她的下體，而後續醫生也只跟她說這是皰疹，給了一張說明單，要她回去看看怎麼照顧。事後，原PO越想越不對勁，跟櫃台反應後，只得到女諮詢師解釋，「這名醫生並沒有深入陰部，只是用手翻外側的部分，所以正常不會戴手套」。

貼文一出，引發網友熱烈討論，大家都認為這實在太噁心，「太扯了，跟其他病患交互感染怎麼辦」、「太噁心了好嗎，完全沒有衛生觀念」、「他也是很勇敢知道你皰疹還沒戴手套」，有網友也建議原PO若有疑慮可以去衛生局投訴。

(中時電子報)