台北市長柯文哲和國民黨2020總統提名人韓國瑜近日因有沒有簽「無色覺醒」十大主張，再度躍上媒體版面。對於被外界部分人質疑的第一點和第四點。有網友認為，「這兩點有甚麼問題？」、「小時候的作業本最後都有做個活活潑潑的好學生；做個堂堂正正的中國人」、「以前『三民主義』本質上也是要兩岸統一阿」。

柯文哲日前透露，「旺旺中時集團原本支持他，後來因為他不聽話，不願意講旺旺中時集團董事長蔡衍明董事長要他說的話」，「旺中轉而支持高雄市長韓國瑜」，但「究竟是哪些話？」柯避談多日，直到昨天在電視台記者一再追問下，終於脫口說「是蔡衍明提出的『無色覺醒十大主張』」。

而十大覺醒中的第一點和第四點被部分韓黑、柯黑、英粉質疑甚至嗆聲。兩點條列如下：

第一點「認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人」，就是要台灣跳脫意識形態: 鬥爭，讓兩岸民眾擁有更多契機了解彼此、融合為一體。

第四點：「擁護海峽兩岸和平發展，願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟: 與模式」。

有網友就在批踢踢政黑版PO文稱，「這兩點有啥問題？從小KMT的教育就是這樣阿。我覺得怪的應該都是20幾的年輕人吧，應該都是扁時代才念小學的」。

網友在批踢踢政黑版PO文。(圖/截自批踢踢政黑版)

原PO強調，小時候的作業本最後都有「做個活活潑潑的好學生；做個堂堂正正的中國人」。原PO還指出，「以前的三民主義本質上也是要兩岸統一阿，這兩點本來就沒啥實質意義」。「反正那些天然毒的覺青都是菸粉，本來就不是韓的票」。

(中時電子報)