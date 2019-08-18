桃園「刪」結義！郭柯王會面破局，柯P的最新回應

台北市長柯文哲、前立法院長王金平與前鴻海董事長郭台銘3人的「郭柯王」結盟，原本3人要在今天在桃園巨蛋舉行的世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨國際公佛齋僧大會上碰面，不過郭王相繼表達不會出席，變成「郭柯王」破局。不過郭幕僚今天又對媒體表示，「郭柯王會面並未破局，近期內三方幕僚會再約時間溝通安排。」

儘管三人今天並未如當初計畫的，在法會上碰面，不過各方似乎都還保留會面的空間，王金平昨受訪時表示，應該不會放棄合作，大家很自然地看情勢怎麼變化，因為都是共同要為中華民國的生存發展來努力的目標，所以大家不會放棄，三個不同領域的人要來謀合，當然不是一切都那麼順心，但是只要大家有心，融合的事情應該會逐步地達成。

郭幕僚今天也回應指出，郭柯王會面並未破局，近期內三方幕僚會再約時間溝通安排。至於會面時間地點是否公開，須待三方協調結果而定。三人早已是好友也願意隨時一齊針對台灣的未來發展廣泛交換意見，至於好友間的互動是否要訴諸媒體呈現，必須視議題決定。

(中時 )