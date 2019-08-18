10月31日英國脫歐大限即將到期，英國首相強生（Boris Johnson）已多次重申期限一到必定脫歐，就算是硬脫歐也在所不惜，不過根據遭到外洩的倫敦內部機密文件顯示，硬脫歐將對英國民生、交通造成慘痛後果，包括食物、藥品、燃料大短缺，面對此等慘況，英政府目前尚未做好因應之道。

英國《星期泰晤士報》（Sunday Times）18日獨家揭露遭到外洩的英國政府內部機密文件，指出英國10月31日「無協議脫歐」（硬脫歐）將會對人民民生、交通、甚至是安全造成重大影響，根據路透社、俄羅斯衛星通訊社引述的報導內容，這份名為「黃槌行動」（Operation Yellowhammer）的機密文件預估，屆時高達85%從歐盟進入英國的貨車將無法順利通過法國海關，他們將擾亂港口運作，這種情形將持續長達3個月。

The Sunday Times has obtained a copy of the government's classified 'Yellowhammer' report on the chaos expected after a no-deal Brexit. Find out how Whitehall is preparing for food and medicine shortages, transport disruption and civil unrest in our comprehensive coverage. pic.twitter.com/UwDmCUtsbt — The Sunday Times (@thesundaytimes) August 17, 2019

文件指出，進入英國國境的新鮮食材貨物量將下降，導致價格上揚，那些較「脆弱的群體」將因此受創。

往返英國與歐盟的空中交通也將受到影響，歐盟各大機場及海關檢查站將看到大批旅客排隊等候通關，恐延誤登機等。

文件也顯示，倫敦目前傾向北愛爾蘭在脫歐後與愛爾蘭恢復硬邊界，預計此舉將會在當地引發示威抗議及道路擁塞，進一步影響燃料運輸。

此外，硬脫歐勢必在英國各地引起大規模抗爭行動，屆時政府也需要大批警力維持社會秩序與安全。

儘管硬脫歐將導致嚴重後果，不過機密文件直白指出目前英國政府的準備措施仍非常不足。

強生7月接替梅伊（Theresa May）擔任英國首相以來，曾強調將和歐盟重新協商脫歐協議，以去掉保障北愛與愛爾蘭不會出現硬邊界的「邊境保障措施」（backstop），不過歐盟已重申不會重談協議。北愛邊境保障措施是由前首相梅伊與歐盟談成的脫歐協議內容之一，此協議遭英國會三度否決，疑歐派議員批評此舉將給予歐盟過多控制英國的權力。

(中時電子報)