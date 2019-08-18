火箭總管莫瑞又打算說謊了嗎？先前莫瑞才在節目上表示，將會考慮在新球季刻意輪休「大鬍子」哈登與「忍者龜」韋斯布魯克，沒想到18日卻被《ESPN》記者哈伯斯特羅狠狠打臉，強調火箭高層根本沒有輪休兩位年度MVP的計畫。

因為看到暴龍上季在例行賽刻意輪休里歐納德，讓他得以到了季後賽徹底爆發，更幫暴龍搶下隊史首冠，莫瑞才會興起模仿念頭，放話想讓哈登和韋斯布魯克也在下季例行賽輪休，畢竟哈登26日就滿30歲，韋斯布魯克也快31歲了。

可是火箭向來重視例行賽戰績，假如刻意輪休兩大球星，屆時西區排名勢必受到衝擊，更重要的是，哈登與韋斯布魯克都不愛輪休，哈登已連續7季至少出賽72場以上，韋斯布魯克最近4季也都至少出賽73場，兩人怎可能乖乖聽話！

所以莫瑞這次的放話，擺明又在唬爛，就跟先前他說絕對不會交易保囉，最後卻把保羅換去雷霆，找來韋斯布魯克跟哈登組成「鬍龜連線」或「MVP連線」，但如果火箭真的不肯刻意輪休保護兩人，難免讓人擔心他們會不會被操壞了。

(中時電子報)