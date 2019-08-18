震驚日本海內外的日本「京都動畫」工作室遭縱火事件，今天屆滿一個月，前往縱火現場獻花的粉絲絡繹不絕，相關支援行動也未中斷。京都動畫表示，已收到近20億日圓捐款。

41歲犯嫌青葉真司在日本時間7月18日上午10時30分左右，從位於京都市伏見區的日本動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）工作室一樓玄關進入後，冷不防潑灑疑為汽油的液體並點火，火勢一直到19日上午6時20分左右才完全撲滅，延燒近20小時，釀35死慘劇。

日本放送協會（NHK）報導，過去一個月來，來自海內外親赴現場哀悼的粉絲絡繹不絕，想給予京都動畫支援的行動也未曾中斷。

京都動畫表示，截至16日止，共收到約7萬2000筆、總數約19億9760萬日圓（約新台幣5億8807萬元）的捐款。

另一方面，雖然青葉第一時間就被警方逮捕，但因為受到嚴重燒傷，至今仍無法接受警方偵訊。

截至目前為止的調查，青葉曾在縱火後說，因為他的小說被抄襲所以才會縱火，似乎有參加京都動畫的公開徵稿活動。

京都動畫說，青葉投稿作品並未通過第一關的審查，且內容跟京都動畫作品並無類似之處。

警方研判，青葉應是單方面對京都動畫抱持恨意，目前正透過青葉持有的平板電腦及智慧型手機等，查明青葉過去的經歷。

日本共同社報導，設置在縱火現場附近的獻花台，一早就有動畫迷到場，「令人痛心」、「希望京阿尼能復活」等話語，都透過粉絲的花束與卡片獻上哀悼。

一名從埼玉市來到京都的27歲上班族說，看到燒得焦黑的工作室，「內心充滿悔恨」；「京阿尼是最珍貴的寶物，會永遠留在我的心中」。

住在京都府宇治市京阿尼總公司附近的46歲男性，事發當天在電車上看到黑煙直竄的場景，「慢慢來也沒關係，希望京阿尼能持續創作」。

(中央社)