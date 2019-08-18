台灣已經快沒人想生小孩了！內政部最新統計，今年1到6月全台新生兒僅8萬5961人，比去年同期減少3869人，創下近8年新低，台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照指出，台灣今年新生兒人數恐不到18萬人，跌破20年來紀錄。

中央社報導，台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，今年上半年新生兒人數雖然比去年同期少，但每年10至12月平均出生人數會再多出約2000人。以此推估，今年新生兒人數大約為17萬5000人至18萬人，恐是台灣20多年來首次跌破18萬人大關。

衛福部國健署最新「105年家庭與生育調查報告」指出，夫妻不願多生有3個：經濟負擔太重占39%、沒時間沒幫手顧孩子占了15.2%、擔心孩子教養、未來發展占約10.7%。

調查顯示，已婚且生過孩子的女性當中，首次生育年齡平均27歲。其中教育程度為小學、國中的女性，首次生育年齡均為22歲；高中職25歲、大專28歲、研究所以上31歲。每往上一個階段，首次生育年齡平均延後3歲。黃閔照提醒，高齡產婦罹患妊娠高血壓、糖尿病、心血管疾病風險高，建議把握35歲以前懷孕生子，過了35歲可能要考慮凍卵。

(中時電子報)