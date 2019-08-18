大陸限縮旅客來台，不僅暫停發放自由行個人簽證，同時也調整各省團體旅客配額。近日傳出北京配額遭大砍，9到12月間北京每家旅行社每月僅剩5個配額，以北京共29家旅行社試算，等於1個月總配額僅有145人，4個月也只有580人。而台灣部分，光是9月接待陸客前三大旅行社的接待量就從每月各300團遽減至20團，減幅逾9成3。

大陸近期陸續公布各省份來台旅客配額，每省遭砍幅度約落在2成左右，如寧夏每月配額為250名、上海3900名、廣東35700名、浙江54000名，不過大陸首都北京遭砍幅度卻特別高，9至12月全省29間旅行社，每個月合計只有145個配額，平均一家業者一個月只有5個配額，相較於配額原本就比較少的寧夏，配額被減後每月還有200個配額，被列重點城巿的北京反而只剩145個，學者、業者都直呼誇張。

台灣觀光協會副理事長柯牧洲表示，台灣主要陸客接待前三大旅行社的接待量從每月300團，9月接團量減少15倍至20團，以每團20人試算，僅三大旅行社就流失5600人、4個月減少22400人。不過他也表示，10月後的情況還不明朗，仍須待大陸官方說明，才能得知是否維持或再增減。

柯牧洲表示，小型購物店已開始發生倒閉潮，港資大型購物店面臨合併或統一課題，且由於沒有佣金收入，旅行社須提高團費，如此又導致更招不到客人，導遊、司機、員工等恐遭大量解僱，旅行社則面臨變賣、縮編、合併、關門歇業等情形，台灣觀光產業鍊正全面瓦解崩盤中。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，北京的配額低到非常誇張，詳細原因不清楚，推測可能是首都，因此下手特別重，民眾感染限制氣氛更嚴重，已知有許多北京旅行社放棄組團入台。目前已有許多地接社開始考慮縮編，也有多家台灣旅行社忙著處理裁員、無薪假等議題。

黃正聰指出，8月20日以後每天來台的陸客只剩1500人，每月約3到4萬人。若與去年每月5到6萬人相比，約減二到三成，與今年上半年每月8到9萬相比，減幅則達一半以上。

有觀光業者呼籲，政治已嚴重影響觀光，政府應將補助國旅的36億元經費，部分撥給其他觀光政策，如把握日韓貿易戰，鎖定日韓旅客來台、取締非法旅宿、探討開放東南亞國家免簽等議題。

(中時 )