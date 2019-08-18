馬林魚18日被洛磯痛打，於是又輪到陳偉殷上場，投2局失2分，挨了背靠背的兩發陽春炮，不過靠隊友布林生(Lewis Brinson)的雷射肩救下1分。反正這場本來也輸定了，馬林魚先發和中繼加起來兩人失9分，殷仔登板時已落後6分，最後洛磯以11-4大勝。
7局下陳偉殷登板，洛磯塔皮亞(Raimel Tapia)擊出中外野安打，他貪心想一路跑上二壘，中外野手布林生撿球直傳二壘成功觸殺！洛磯隊提出挑戰失敗。塔皮亞也是中外野手，他4局上在牆邊漂亮沒收了布林生1支全壘打，布林生這回是以牙還牙。
塔皮亞出局後，麥克曼(Ryan McMahon)、戴斯蒙(Ian Desmond)接連擊出陽春炮，麥克曼是單場第2發，不過壘上無人所以少賺1分。馬林魚落後達到8分。陳偉殷接下來沒再失分，並以曲球K掉了提諾可(Jesus Tinoco)。第8局投得比較順，只被史多瑞(Trevor Story)一壘打，其餘都是靠守備解決。總計用掉38球，沒有四壞球，自責分率略升至7.13。
(中時電子報)
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