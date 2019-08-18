2019台北國際航太暨國防工業大展。(圖/李俊毅 攝)

美商洛克希德馬丁展出的F16V模型。(圖/李俊毅攝)

「台北國際航太暨國防工業展」與「台灣無人飛行載具展」昨（17）日於台北世貿一館圓滿落幕，三天檔期吸引約4.2萬名國內外參觀者，與上屆3.9萬參展人數相較，成長8%，前10大買主來源依序為美國、日本、新加坡、香港、俄羅斯、馬來西亞、加拿大、法國、菲律賓、英國與保加利亞。

美國M1A2坦克模型。(圖/李俊毅 攝)

民間展區最主要參展廠商為美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin，NYSE：LMT，簡稱洛馬）與奇異(通用電氣 General Electric Company，簡稱GE)，這兩家也正好分別是F-16V戰機製造商與發動機供應商。洛馬在展覽攤位展出F-16V戰機、C-130J運輸機模型，以及F-16V戰機模擬機駕駛艙。

此次3天展期，包括高雄市長韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政、台北市長柯文哲與總統蔡英文，都前來參觀。由於展覽期間，適逢美國川普政府將F-16V軍售案，送交美國國會審查，洛馬攤位更成為關注焦點，吸引大批民眾入場前來觀看F-16V戰機模型、爭相拍照。

臺灣航太及國防產業已建構起完整的供應鏈，產品製造精良深獲國際市場肯定，加拿大航太維修公司Cascade Aerospace長期關注臺灣航太市場，此次派員前來參觀，認為臺灣的維修技術已累積不少能量，希望未來合作能更加密切，同時也注意到臺灣無人機發展迅速、應用範圍廣泛，值得讓國外產官單位借鏡與採用。

我國陸軍81公厘/120公厘輪型迫砲車（雲豹八輪甲車「M2」樣車）。(圖/李俊毅 攝)

此外，空中巴士（Airbus）集團及法國航空火箭發動機製造商賽峰（Safran）、保加利亞JOTOV & SON、哥倫比亞Panamarican Training Center也前來參觀，了解與台灣供應鏈合作的機會，更有來自中東的訪客參訪我國國防武器自主研發的成果。

(中時電子報)