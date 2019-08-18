每日一黑無上限！綠營黑韓18日又有新作，名嘴黃創夏在臉書貼文，指韓國瑜周一睡到自然醒，拖到周四才開市政會議，璩美鳳也受訪在網路節目罵韓是「最爽市長」；但高市府回應表示，韓市長上任後也和前朝一樣在周二開市政會議，除了遇上假日或議會開議順延一日之外，從來沒有周四開過市政會議，呼籲外界不要惡意中傷，否則將自負法律責任。

黃創夏上午在臉書貼文，雖未指名道姓，但內容看得出來就是在談高雄市長韓國瑜，「周一睡到自然醒，跑宮廟太操」、「周二、三亮亮相，偶爾還要陪專程南下打氣朋友喝兩杯」、「周四終於開市政會議，決定本周大計...啊哈，怎麼又要到周末了」、「周休二日其邁代理...」。

資深媒體人璩美鳳則在網路節目《別跟我談美得》大談韓國瑜內幕，指一般市政會議都在星期一早上九點到十點半，但高雄市政府卻安排星期四開，幸運的話才提早到星期二開會。

然而，高市府出面打臉，表示高市府市政會議多年來都在周二召開，這是從前朝陳菊市長以來延續的習慣，韓國瑜上任後維持慣例，除了遇上國定假日、議會施政報告等情況順延1天之外，市政會議均如期舉行，也就是說，從去年12月25日韓國瑜就職之後，高雄市政府的市政會議就從來沒有在星期四開過，黃創夏、璩美鳳等人的指控完全不符實情。

高市府強調，外界惡意扭曲的攻擊，無論是為了選舉還是個人搶媒體版面，在不了解高雄市政運作，在未經查證情況之下，發表不實言論，誤導大眾視聽，中傷韓國瑜市長名譽，都將自負法律責任。

(中時 )