台中海派酒店方姓酒女與吳姓富商交往，並以每月20萬元代價接受吳男包養，2人交往期間，方女又陸續以要開設美甲店、買房子等理由，前後共向吳男伸手拿了5000多萬，之後卻失聯，吳男自認遭欺騙，提出詐欺告訴。台中高分院考量2人已達成和解，維持一審判決方女1年2月形圖、宣告緩刑3年。

判決指出，在海派七店上班的方女（37歲）於2015年4月間結識前往消費、年逾60歲的吳男，方女知道吳男財力雄厚，便以每月20萬元生活費受吳包養，但方女與吳男交往一段時間後，即以「擔心父親房子貸款」等理由向吳男討要500萬元得逞，但實際上，方父房子貸款僅297萬，方女以此順利詐得202萬。

隔月，方女又以「為了方便照顧你、想要在西屯區買間房子」為由，順利獲得吳男給付1000萬元；前年2月，吳女再度以「想要開一間美甲店」為由，向吳男要了200萬元得逞。總計2人交往的2年3個月內，方女前後共以各種理由向吳男拿了5257萬元。

台中地院審理時，認為吳男給付給方女的5000多萬金錢中，有部分屬於贈與，真正屬於詐欺的款項約1402萬元，依詐欺罪判方女1年2月有期徒刑，並沒收犯罪所得200萬。之後方女與吳男達成和解，吳男也表示不願再追究方女刑責，台中高分院判決，全案維持一審刑度，但宣告方女緩刑3年，讓方女可依和解內容賠償對方。

(中時 )