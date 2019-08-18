大陸自8月起對來台旅客實施緊縮措施，行政院考慮以免簽吸引新南向旅客來台，填補陸客缺口，然而新南向的免簽政策雖然帶來不少旅客，卻也衍生不少問題，許多旅客以觀光名義來台，事後卻落跑打工、賣淫、從事非法活動。近3年來，非法滯留在台灣的東南亞籍觀光客超過8443人，有高達5000多人被查獲從事不法行為，其中以非法打工、冒用證件等與簽證不符情形最多。

在2016年8月至2018年11月間，逾期滯台行蹤不明的旅客中，泰國籍有324人、越南925人、印尼669人、菲律賓28人。遭查獲從事與簽證目的不符的旅客中，泰國籍有1424人、越南354人、印尼233人、菲律賓36人，估算一下，等於新南向旅客每1000人，就有1人違規。

旅行公會召集人李奇嶽表示，日本遭大陸限制觀光後，當機立斷開放泰國免簽，泰人赴日每年破百萬，顯見開放免簽肯定有助於提升旅客人數，然而整個管理配套、機構、稽查人力都要到位，才不會衍生後續問題。

旅行業品質保障協會國內旅遊線發言人吳碧蓮指出，我國精通東南亞語系的導遊嚴重缺乏，旅行社只好就地取材，讓外籍配偶充當導遊，然而多數外配學歷不高，並不是會說、會聽就會介紹，導遊介紹不夠生動與專業，旅客自然興致缺缺。且許多東南亞旅客都是「窮客」，來多了對觀光外匯的幫助其實也不大。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，對於東南亞市場開放免簽，涉及國家主權與平等互惠等議題，務必須謹慎保留，雖然在現在急迫的情況下，似乎開放免簽就會有人來，但還是必須穩當、長期去看，也許可以先採行試辦，或將原有的簽證便利化，如觀宏專案等。

(中時 )